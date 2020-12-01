السعودية تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5907 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 263 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 357 ألفاً و623 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 374 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 347 ألفاً و176.