فلسطين تسجل 2536 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ‭‭2536‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭16‬‬ حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع ‭‭815‬‬ إصابة.

وأضافت أن ‭‭64‬‬ من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة الفلسطينية، لليوم الثالث، إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، يمتد ليوم الخميس، لمواجهة انتشار الفيروس.