إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 1.6 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.6 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 55 ألفاً و576. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 737 ألفاً و507.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعاً.