تايلاند تسجل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا



أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لوافدين في الحجر الصحي من أربع دول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4008 حالات.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد19-" القول، إن الإصابات الجديدة لوافدين من الولايات المتحدة والسودان وروسيا وباكستان، مشيرة إلى وجود حالة لرضيع روسي يبلغ من العمر سبعة أشهر.

وقد تعافى من مرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، 3811 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 137 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.