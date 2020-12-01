مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية على المدنيين شمال شرق نيجيريا

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت بتاريخ 28 الشهر الجاري في شمال شرق نيجيريا، وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وجرح وخطف آخرون.

وفي بيان رسمي أصدره أعضاء مجلس الأمن فجر اليوم، عبروا خلاله عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة نيجيريا.