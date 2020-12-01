ولايتا أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

صادقت أريزونا وويسكونسن رسمياً على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هاتين الولايتين المتأرجحتين في دعامة جديدة للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني المرشّح الديموقراطي على منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا"، الولاية التي يفوز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس إنّه "على الرّغم من التحدّيات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديموقراطيتنا".

وبعيد ساعات من ذلك، أعلن حاكم ويسكونسن توني إيفرز أنّه صادق بدوره على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية التي صوّتت في 2016 لترامب.

وقال إيفرز في بيان "أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس".