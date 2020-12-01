بايدن وجوتيريش يناقشان مواجهة كورونا وتغير المناخ

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وناقشا الحاجة إلى "تعزيز الشراكة " لمكافحة وباء كوفيد-19 والتغير المناخي.

وتعهد بايدن بالعودة مرة أخرى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال الفريق الانتقالي في بيان إن بايدن وجوتيريش ناقشا أيضا "التعامل مع الحاجات الإنسانية، والدفع بالتنمية المستدامة، ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".