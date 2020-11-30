مصر تجدد دعمها لأمن واستقرار الخليج العربي

جددت مصر، الاثنين، التأكيد على موقفها الداعم لأمن واستقرار الخليج العربي.

جاءت ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، حسبما أفاد به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير شكري بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث أن الوزيرين تبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين، حيث عكست المباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية البحريني أكد، من جانبه، دعم البحرين لكافة مُقتضيات الأمن القومي المصري، وعلى تقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مثنياً على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين في إطار وحدة المصير المشترك الذي يجمع بينهما.