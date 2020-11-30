ولاية أريزونا تصادق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية

صادقت ولاية أريزونا، الاثنين، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أشارت إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بسباق البيت الأبيض.

وهذه المصادقة، التي وقّع عليها جميع المسؤولين الرئيسيين في الولاية، هي الخطوة الأخيرة في منع محاولات الرئيس دونالد ترامب إلغاء الانتخابات أو تأجيل النتائج.

وفاز بايدن بفارق 10 آلاف صوت فقط في الولاية التي أدلى فيها أكثر من 3,3 مليون ناخب بأصواتهم.

كما فاز الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا.

وسوف يؤدي مارك كيلي، وهو رائد فضاء سابق، اليمين الدستورية، بعد غد الأربعاء، بوصفه عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي عن الولاية الجنوبية الغربية بعد تمكنه من هزيمة مارثا ماكسالي في ذلك السباق هذا الشهر.

وسيحظى الجمهوريون بأغلبية 48-52 في مجلس الشيوخ إلى أن يبدأ الكونجرس الجديد عمله في يناير المقبل.