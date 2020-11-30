الأمن العراقي يبدأ تنفيذ «خطة انتشار» في ذي قار

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

بدأت القوات الاتحادية العراقية، أمس، الانتشار في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، بعد يومين من أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن «قيادة عمليات سومر بدأت الانتشار في المدينة بعد وصول تعزيز أمنية الأحد». وكان من بين هذه التعزيزات اللواء السابع والثلاثون من الجيش، ولواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية. وتضطلع القوة الجديدة بمهمة فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة في الناصرية، حسب خلية الإعلام الأمني التي قالت إن الإجراءات الأمنية في المدينة مستمرة.

وقتل 7 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 90 آخرين، في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الناصرية.

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في ذي قار، بأن متظاهري الناصرية قدموا مطالبهم إلى فريق أزمة الطوارئ التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال اجتماع عقد أمس، في المحافظة. وطالب المتظاهرون بحماية مداخل ساحة «الحبوبي» وعدم المفاوضة بشأن رفع الخيم، والمتظاهرين حصراً وحدهم ممن يقررون ذلك ومحاسبة من تسبب بأحداث الجمعة الماضية. كما طالبوا بإقاله الحكومة المحلية، وعلى رأسها المحافظ لتقصيرها الواضح في الأداء، وخاصة بما يتعلق بالملف الأمني والخدمي والكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي.

وتضمنت المطالب مراجعة الشركات النفطية والتأكيد على تقليص العمالة الأجنبية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في العمل، كما طالب المتظاهرون بإبعاد كافة الأحزاب عن المؤسسات الأمنية وإعادة النظر في بعض الرتب في الأماكن الأمنية الحساسة، وتفعيل الفقرة الأولى من القرار النيابي رقم 17 لسنة 2019 باعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة.

وشملت المطالب بضمان أن تحتوي موازنة 2021 على درجات وظيفية تستوعب أكبر عدد ممكن من شباب وخريجي المحافظة وبمختلف الاختصاصات، مؤكدين ضرورة إسقاط التهم الكيدية على المتظاهرين السلميين وإخراج المعتقلين الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية، وإقالة مديرين الدوائر كافة، ويتم الاختيار على أساس لجنة من الدائرة ذائها وبإشراف لجنة من خلية الأزمة، وإعادة المقرات التي كانت مشغولة من قبل الأحزاب السياسية إلى الدولة، وإلغاء لجنة متابعة المشاريع المتلكئة، وتشكيل مجلس إعمار محافظة ذي قار. وكان مصدر مطلع قد أعلن في وقت سبق إعلان المطالب أن خلية الأزمة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اتفقت مع المتظاهرين في الناصرية، على إزالة جميع الخيم في ساحة «الحبوبي» وفتح الطرق خلال 24 ساعة.

الكاظمي يشدد على أهمية إقرار البرلمان قانون تمويل الانتخابات

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي زار مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، لافتاً إلى أن «الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو المقبل». وأضاف البيان، أن «الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها»، مبيناً أنه «شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها».