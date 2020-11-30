تعليق المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت (وكالات)

تبلّغ لبنان رسمياً من الجانب الأميركي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وقال المصدر: «تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني»، من دون تحديد الأسباب، موضحاً أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل.

وكذلك نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر لبناني أنّ «الوسطاء الأميركيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين»، وبأنّ مسؤولاً إسرائيلياً أكّد التأجيل لكنه قال: «لا يمكنه ذكر أي تفاصيل».