مصر وإيطاليا تكشفان تفاصيل تحقيقات مقتل «ريجيني»

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت نيابة الجمهورية الإيطالية في روما، عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمين لأجهزة أمنية مصرية بتصرفات فردية منهم بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وردت النيابة العامة المصرية، أمس، أنه رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها روما.

وكان ريجيني، 28 عاماً، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثاً لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة، قبل أن يختفي لتسعة أيام، عُثر بعدها على جثته، في يناير2016.

وأعلنت مصر أن ذلك يأتي في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية وإيطاليا بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري، والنائب العام الجمهوري بروما.