الجيش الأفغاني: مقتل «العقل المدبر» لهجوم «غزنة»

كابول (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قوات الجيش قتلت عنصراً في حركة «طالبان»، خطط للهجوم الذي وقع، أمس الأول، في ولاية غزنة شرق البلاد، والذي استهدف إحدى قواعده وأسفر عن مقتل ثلاثين جندياً على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان: «قتل المخطط للهجوم الإرهابي على قاعدة غزنة، إضافة إلى سبعة إرهابيين آخرين» في ضربة جوية مساء أمس الأول.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان، أن الشخص المعني المعروف باسم حمزة وزيرستاني يتحدر من منطقة وزيرستان الباكستانية المحاذية لأفغانستان.

والهجوم الذي نفذه انتحاري كان يستقل سيارة مفخخة اقتحم بها القاعدة العسكرية، واحد من أكثر الاعتداءات دموية التي استهدفت القوات الأفغانية في الأشهر الأخيرة.

ولم تتبن «طالبان» الاعتداء. ويمتنع المتمردون عموماً عن تبني الهجمات التي يتهمون بتنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.

وتبنى تنظيم «داعش» في الأسابيع الأخيرة هجمات في العاصمة استهدف أحدها جامعة كابول. وتجاوزت حصيلة تلك الاعتداءات خمسين قتيلاً.

وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان. وتعهدت واشنطن سحب كل قواتها بحلول منتصف عام 2021 مقابل ضمانات أمنية.