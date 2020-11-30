«الناتو» يدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه

بروكسل (وكالات)

دعا حلف شمال الأطلسي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل «مطلع العام المقبل» بعد تنصيبه، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمس.

وقال: إن «الموعد المحدد لم يتقرر بعد، لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي، وبالطبع، جميع قادة الحلف سيكونون هناك».

ويعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الدعوة إلى تعزيز الدور السياسي للتحالف الدفاعي بصفته حجر الأساس للغرب، وذلك على الرغم من الخلافات القائمة حول استراتيجيته.

وسيعرض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج على وزراء الخارجية تقريراً للجنة خبراء من خارج الحلف، يدعم هذا التوجّه للدفع باتّجاه جعل التحالف الدفاعي محوراً سياسياً.

وقال ستولتنبرج: «سأقدّم مقترحاتي لرؤساء الدول والحكومات خلال اجتماع سيعقد العام المقبل». وأضاف: «أتطلّع إلى ذلك لأن حلف شمال الأطلسي أثبت أنه تحالف نشط للغاية».

ويتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية المنضوية في الحلف بأن مساهماتها أقل من حجمها، في ما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التحالف يعاني «موتاً دماغياً».

وسرّع ترامب انسحاب القوات الأميركية من بعثات الحلف في أفغانستان، على الرغم من عدم التوصّل إلى حل سياسي مستدام.

وسعى ماكرون لاستغلال الأزمة لدعوة أوروبا إلى تطوير «استقلالية استراتيجية» للتحرك خارج حدودها من دون العودة إلى الحلفاء إذا اقتضى الأمر.