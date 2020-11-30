استمرار تراجع الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا

استمر تراجع الإصابات الجديدة بفيورس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في فرنسا.

وسجلت مصالح الصحة الفرنسية 4005 إصابات جديدة بالفيروس كورونا الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تراجع حاد عن 9784 إصابة أمس الأحد و12580 إصابة يوم السبت.

وعادة ما يسجل عدد قليل من الإصابات أيام الاثنين بسبب إجراء عدد أقل من فحوص التشخيص في أيام الأحد. وبلغ المتوسط المتحرك للإصابات الجديدة في سبعة أيام 11118، وهو أدنى مستوى في شهرين تقريباً.

وزاد عدد حالات الوفاة 406 حالات ليصل الإجمالي إلى 52731. كانت فرنسا سجلت 198 وفاة أمس. ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و222488، وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم.

وأعادت فرنسا فرض الإغلاق العام نهاية شهر أكتوبر الماضي في محاولة لوقف تفشي الموجة الثانية من الفيروس.