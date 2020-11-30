«الصحة العالمية» تتعهد ببذل الجهد لكشف مصدر «كورونا»

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوباء كوفيد - 19.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس «نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته». وأكد أن «ليس هناك ما نخفيه».

وقال «موقف منظمة الصحة واضح جداً: علينا معرفة مصدر هذا الفيروس؛ لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في تفادي أوبئة مستقبلاً».

وأوضح أنها «مسألة تقنية»، مندداً بأن يكون البعض قاموا بـ«تسييسها».

وشكلت المنظمة فريقاً عملياً دولياً مؤلفاً من حوالي عشرة علماء معروفين في مجال خبراتهم، مهمته كشف مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى الإنسان.

وقال تيدروس «موقف منظمة الصحة كان في غاية الوضوح. سنبدأ الدراسة، وسنستند إلى النتائج التي نحصل عليها لتحديد ما إذا كان هناك خيوط أخرى لدرسها».

وشدد على «أننا لن نتوقف حتى نكشف حقيقة مصدر الفيروس، لكننا سنستند إلى العلم».

ويعتقد العلماء أن الخفافيش وراء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال الحيوان الوسيط الذي ساهم في انتقال الوباء إلى الإنسان غير معروف.