فرابار تصبح أول امرأة تحكّم مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بوصفها أول امرأة تقود لقاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعين الاتحاد القاري للعبة «يويفا»، اليوم الاثنين، فرابار لقيادة المباراة، بعد غد الأربعاء، بين يوفنتوس الإيطالي وضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وسبق لابنة الـ36 عاماً أن دخلت التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم كررت الإنجاز ذاته بقيادتها مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول الإنجليزيين عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لقيادة مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأهم على الإطلاق على صعيد الأندية.

ويلتقي يوفنتوس مع دينامو كييف، بعد غدٍ الأربعاء، في مدينة تورينو الإيطالية ضمن منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتيها إلى ثمن النهائي لصالح بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية وبرشلونة الإسباني قبل جولتين على ختام دور المجموعات.