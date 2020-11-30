بريطانيا ترصد 12330 إصابة جديدة بكورونا و205 وفيات

أظهرت البيانات الحكومية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة سجلت 12330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا العدد ارتفاعاً من 12155 حالة رصدت أمس الأحد.

بذلك، يرتفع العدد التراكمي للإصابات في بريطانيا، منذ بدء الجائحة، إلى مليون و629 ألفاً و657 حالة.

وسجلت بريطانيا أيضا 205 حالات وفاة جديدة بالفيروس نزولا من 215 في اليوم السابق.

والعدد الإجمالي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 58448 حالة.

وتخضع بريطانيا لإغلاق شامل لكبح الموجة الثانية من تفشي الفيروس.