«الناتو» يدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد تنصيبه إلى قمة في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل «مطلع العام المقبل».

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن «الموعد المحدد لم يتقرر بعد. لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي».

وأضاف الأمين العام للناتو: «بالطبع جميع قادة الحلف سيكونون هناك».

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً الدول الأعضاء في الحلف بزيادة نفقاتها الدفاعية والمساهمة بشكل أكبر في عمليات الحلف. وهو ما شكل نقطة خلاف مع الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف.