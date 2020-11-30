الكويت تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 880.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل 209 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 142 ألفاً و 635.

وأشار المتحدث إلى وجود 84 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 658 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 137 ألفاً و71 حالة.



