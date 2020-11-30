سجلت إسرائيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 39,774 فحصاً للكشف عن الفيروس، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس 2.5%.
ويرقد في المستشفيات، حسب بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، 263 مريضاً بحالة خطيرة جراء إصابتهم بالفيروس، بينهم 114 مريضاً يخضعون لتنفس اصطناعي.
وبلغت حصيلة الوفيات - حسب البيان - 2864 وفاة منذ بداية الجائحة، ولا يزال 9897 مريضاً نشطاً.