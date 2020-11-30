إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.59 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 59ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 54 ألفا و904. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 734 ألفا و503.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعا.