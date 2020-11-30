كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الاصابة الجديدة 414 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 ألفا و 201 حالة.

وقال المركز إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 526 حالة.

وقد قررت السلطات في كوريا الجنوبية أمس الأحد إبقاء إجراءات التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني ضمن النظام المؤلف من خمس مستويات في منطقة سول الكبرى، ولكنها رفعت من إجراءات مكافحة الفيروس في جميع المناطق الأخرى إلى مستوى واحد ونصف.



