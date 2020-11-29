انفجار بركان في إندونيسيا يجبر آلاف السكان على الفرار

قال مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في إندونيسيا، إن بركاناً انفجر اليوم الأحد في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وقذف الرماد ونفث الدخان لمسافة أربعة كيلومترات في الهواء، مما أجبر أكثر من 2700 من السكان على البحث عن مأوى.

وفي إندونيسيا قرابة 130 بركاناً نشطا، وهو عدد يفوق ما هو موجود في أي دولة أخرى، وفي حين يبدي كثير منها مستويات عالية من النشاط، فإن من الممكن أن تمر أسابيع أو حتى شهور قبل انفجار أي منها.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم المركز في بيان، إن انفجار بركان جبل إيل ليوتولوك الموجود على بعد نحو 2600 كيلومتر شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثار فزع المقيمين بالقرب منه.

وأضاف جاتي أن نحو 2780 من سكان 26 قرية بحثوا عن مأوى رغم أنه لا توجد تقارير إلى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في موقعه الإلكتروني، إن من المرجح أن تظل المنطقة القريبة من البركان تعاني «السحب الساخنة والحمم والانهيارات والغاز السام».

وقال المركز، إن هناك ثلاثة براكين فقط بهذا المستوى، من بينها بركان ميرابي في جزيرة جاوة وبركان سينابونج في سومطرة الذي انفجر الشهر الجاري.



