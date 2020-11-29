الجزائر تسجل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 35 حالة عن حصيلة اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 82221.

وكشف فورار، في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 17 وفاة جديدة بانخفاض 4 حالات عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي المتوفين إلى 2410. بالمقابل تماثل للشفاء 636 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 53204، فيما يوجد 44 مصاباً في العناية المركزة.



