السعودية تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5884 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل217 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 357 ألفاً و 128 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 386 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 346 ألفاً و409.