الكويت تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 878.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 231 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 142 ألفاً و426.

وأشار المتحدث إلى وجود 76 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 524 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 136 ألفاً و413 حالة.



