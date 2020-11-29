إيران تسجل 389 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 389 حالة وفاة و 12950 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأدنى التي يتم تسجيلها في يوم واحد في إيران منذ 31 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إيران ارتفع بذلك إلى أكثر من 948 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 47 ألفا و 874 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.



