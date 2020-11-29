مقتل 30 عنصراً أمنياً في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

قال مسؤول اليوم الأحد إن مالا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم غزنة بجنوب شرق أفغانستان.

وقال مدير إدارة الصحة بالإقليم باز محمد همت إن 24 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم.

وأضاف أن جميع القتلى والمصابين من أفراد القوات المسلحة.

من ناحية أخرى، قال نصير أحمد فقيري، رئيس المجلس الإقليمي إن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وفقا للتقارير الأولية، في حين أصيب أكثر من 16 شخصا.

وقال إن الانفجار استهدف منشأة للقوات الخاصة في المنطقة الشرطية الثالثة بالمدينة.

