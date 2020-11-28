إغلاق مخيمات النازحين في ديالى كافة

بغداد (وكالات)

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، خلو محافظة ديالى من مخيمات النازحين.

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية أمس: إن «محافظة ديالى باتت خالية من مخيمات النزوح بعد إغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين، وعودة آخر 93 أسرة نازحة، بواقع 586 شخصاً إلى مناطقهم الأصلية في أقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين». وأوضحت أن مخيم الوند كانت تقطنه 1900 أسرة نازحة بإجمالي 11400 فرد، مشددة على الجهود المبذولة لإنجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية إلى إعادة العوائل النازحة لمناطقها. وتابعت جابرو أنه «بعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر، وبالتعاون مع القوات الأمنية تم إيصالها إلى مناطق سكناها الأصلية».