دعوة أممية بضبط النفس بعد مقتل عالم نووي إيراني

نيويورك (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى ضبط النفس بعد مقتل عالم نووي إيراني والقيادي بالحرس الثوي محسن فخري زاده.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة: «لاحظنا التقارير التي تفيد بأن عالماً نووياً إيرانياً اغتيل بالقرب من طهران أول أمس».

وأضاف: «ندعو إلى ضبط النفس وتجنب اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة».

وقُتل فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس، وألقت إيران بالمسؤولية على إسرائيل وأميركا، متوعدة بالانتقام.

ومن جانبه، قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي، أمس، إنه لا يوجد لديه دليل بشأن من الذي يقف وراء قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وأضاف هنجبي لقناة «لايف إن 12»: «ليس لدي دليل عمن فعل ذلك، لا يتعلق الأمر بأني لا يمكنني الكلام لأنني مسؤول، ليس لدي أي دليل فعلاً».

ومن جانبها، حضت ألمانيا على الهدوء، بعد مقتل فخري زاده. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «ندعو جميع الأطراف لتجنب أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد جديد للوضع»، وهو ما «لا نحتاجه مطلقاً في هذه اللحظة».

إلى ذلك، أكدت البحرية الأميركية أن نشر حاملة الطائرات «نيميتز» في الخليج، الأسبوع الماضي، قبل أيام من مقتل فخري زاد، «ليس له صلة بأي تهديد معين».

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي في بيان: «لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز».

وأوضحت أن إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.