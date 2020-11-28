القضاء و«إعادة الفرز» يؤكدان خسارة ترامب

واشنطن (وكالات)

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، أمس، طلباً قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لحجب إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن فائزاً بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، في ما انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على المزيد من الأصوات.

وحكم المحكمة يُشكل انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترامب الرامية لقلب نتيجة الانتخابات، التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.

وقال ستيفانوس بيباس، نيابة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة: «الانتخابات الحرة النزيهة شريان الحياة لديمقراطيتنا، ومزاعم وقوع ممارسات جائرة أمر خطير، لكن وصف الانتخابات بأنها غير نزيهة لا يجعلها كذلك»، مشيراً إلى أن المزاعم تفتقر إلى أدلة.

وسعت حملة ترامب ومؤيدوها لإقناع القضاء بوقوع مخالفات في الانتخابات بولايات ميشيجان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وجميعها كانت حاسمة في فوز بايدن. وكانت بنسلفانيا اعتمدت في وقت سابق فوز بايدن. وينص قانون الولاية على أن الفائز بالتصويت الشعبي فيها يحصل على أصواتها في المجمع الانتخابي وعددها 20.

وفي هذه الأثناء، انتهت إعادة فرز الأصوات في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وحصل بايدن على مزيد من الأصوات.

وبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتاً إضافياً لصالح بايدن. وفي المجمل، حصل بايدن على 257 صوتاً إضافياً مقابل 125 صوتاً لترامب.

وارتفع إجمالي الأصوات في مقاطعة ميلووكي لكلا المرشحين بعد العثور على عدة مئات من بطاقات الاقتراع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت كلير وودال-فوج، مسؤولة الانتخابات الرئيسية في مدينة ميلووكي: إن بطاقات الاقتراع لم يتم فرزها في البداية بسبب «خطأ بشري».

وكانت حملة ترامب طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان للحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات اليوم.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيراً على الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتاً.

ويتقدم بايدن أيضاً بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي.

وبعد انتهاء إعادة الفرز قال جورج كريستنسون‭‭‭ ‬‬‬كاتب العدل بالمقاطعة: «توضح إعادة الفزر ما نعرفه بالفعل، وهو أن الانتخابات في مقاطعة ميلووكي نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة».

وما يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر. ومن المقرر أن تصدق الولاية على نتيجتها الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه، وصف مدير الأمن الإلكتروني الأميركي، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب لقوله إن الانتخابات كانت أدق انتخابات في التاريخ الأميركي، مزاعم ترامب عن حدوث تزوير في الانتخابات‭‭ ‬‬بأنها ادعاءات «هزلية».

وقال كريس كريبز، المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بوزارة الأمن الداخلي، في حديث لبرنامج «60 دقيقة» الذي تذيعه محطة «سي بي إس»: «إن المزاعم عن تلاعب دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصوات لا أساس لها من الصحة».

كانت سيدني باول، محامية ترامب التي نأى فريقه القانوني بنفسه عنها الأسبوع الماضي، تحدثت عن نظرية مؤامرة مفادها بأن أنظمة تصويت تم ابتكارها في فنزويلا بأمر من رئيسها الراحل هوجو تشافيز ساهمت في قلب نتيجة الانتخابات الأميركية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال كريبز في مقتطف بثته قناة «سي بي إس»: «جميع الأصوات تم عدها». وسيتم بث المقابلة بالكامل اليوم.