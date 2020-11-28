أرملة ماكين سفيرة

واشنطن (وكالات)

كشفت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن سيندي ماكين، أرملة السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، ستعيَّن، إن رغبت، سفيرة لواشنطن لدى المملكة المتحدة، من قبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وربطت الصحيفة نية بايدن تعيينها في هذا المنصب بدورها المهم في تحقيق انتصاره على خصمه دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

وأضافت «ذي تايمز»: «إن سيندي ماكين، البالغة من العمر 66 عاماً، هي الأوفر حظاً للفوز بهذا المنصب، لأن مصدراً مقرباً من بايدن قال للصحيفة: «إن السفارة الأميركية في لندن ستكون من نصيب أرملة ماكين إذا رغبت فيها».

وجون ماكين، سياسي وضابط بحرية عمل كسيناتور عن ولاية أريزونا منذ عام 1987 حتى وفاته. وكان المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2008، التي خسرها أمام باراك أوباما.