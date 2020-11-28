«حالمون» بالتغيير في عهد بايدن

مكسيكو (أ ف ب)

بعد أن أمضى الجزء الأكبر من حياته في الولايات المتحدة، تم ترحيل ماوريسيو لوبيز إلى المكسيك، لكنّه يأمل الآن على الرغم من كل الصعوبات أن تسمح له إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة.

ومدرس اللغة الإنجليزية، البالغ 26 عاماً، واحد من آلاف المهاجرين المعروفين باسم «الحالمين»، الذين رافقوا آباءهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

ومثل كثير من المكسيكيين الذين تم طردهم، ولا سيما في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يأمل لوبيز في أن يدفع الرئيس المنتخب باتجاه تغييرات تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

وقال: «سيكون من الجيد لنا إذا خفف قوانين الهجرة، وإذا كانت هناك إجراءات لجوء، وإذا كان يسهل علينا الحصول على تصاريح عمل أو تأشيرات سياحية، لأن كثيراً منا لديه عائلات هناك» في الولايات المتحدة.

وتم ترحيل لوبيز إلى المكسيك من ولاية كارولاينا الشمالية في 2016، بعدما عجز عن تجديد تصريح إقامته، بموجب برنامج «داكا» للمهاجرين غير المصرح لهم.

وطرد نحو 89 ألف مكسيكي من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري، بحسب وزارة الداخلية.

لكنّ بايدن أشار إلى قطيعة مع سياسات ترامب الذي تعهد بوقف كافة أشكال الهجرة تقريباً، وطرد أكثر من عشرة ملايين مهاجر غير مسجلين يقدر أنهم يعيشون في الولايات المتحدة.