مقاتلة روسية تعترض طائرة أميركية فوق البحر الأسود

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم السبت، إن روسيا سارعت بإرسال طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-27 لاعتراض طائرة استطلاع أميركية من طراز آر.سي-135 حلقت فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.

وقالت روسيا إن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة الاستطلاع الأميركية عن الحدود الروسية. ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة مرات عدة هذا العام.



