العراق يسجل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفاً و200 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1606 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و821.

ولفتت إلى أن 2240 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 478 ألفا و537.