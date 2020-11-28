السعودية تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5870 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى تسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 356 ألفاً و 911 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 401 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 346 ألفاً و23 حالة.