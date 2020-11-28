ماليزيا تسجل 1315 حالة إصابة بفيروس كورونا



سجلت ماليزيا اليوم السبت 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقاً لما ذكره المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله في بيان.

ونقلت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية، اليوم السبت، عن نور هشام عبد الله قوله إنه من بين الإصابات الجديدة 5 إصابات واردة من الخارج و1310، تم انتقالها محلياً، وأضاف أن هناك 11 ألفاً و508 حالات نشطة الآن في البلاد.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، جميعها في ولاية صباح، مما يرفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 354.

وتابع أنه تم الإعلان عن تعافي 1110 مرضى وخروجهم من المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 51 ألفاً و314 شخصاً.



