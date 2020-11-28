تأثير إيجابي للإغلاق العام لمواجهة «كورونا» في النمسا

أكد رودولف أنشوبر وزير الصحة النمساوي، أن الإغلاق العام الحالي في النمسا «أظهر تأثيراً إيجابياً بالنسبة لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد لكنه بطيء».

وقال أنشوبر في تصريحات له، إن «أرقام الإصابات لا تزال مرتفعة بشكل كبير»، لكنه توقع في المقابل تراجع الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وحذر من قرب وصول النظام الصحي إلى أقصى حد.

وأوضح كلاوس ماركستالر، رئيس إدارة العناية الطبية المركزة في النمسا أن أكثر من 700 من نحو ألفي سرير مخصص للعناية المركزة على مستوى النمسا أصبحت مشغولة بمرضى «كورونا» وقال: «لا تزال الزيادة في أعداد مرضى وحدات العناية المركزة دراماتيكية».

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 4.954 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية على الرغم من مرور أسبوعين على بدء فرض الإغلاق العام.