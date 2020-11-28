كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 61.7 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 61 مليونا و 707 آلاف و 636 حالة، حتى الساعة الثامنة و48 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و443 ألفا 673 حالة.