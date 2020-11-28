باكستان تسجل 3045 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان تسجيل 45 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 7942 حتى اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 392 ألفا و356، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.



