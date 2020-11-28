الأرجنتين تخفف القيود بعد تراجع إصابات كورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أمس تخفيف القيود الصحّية في البلاد في ضوء انخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح الرئيس أنّ مدينتين فقط ما زال العزل الصحي مفروضا فيهما، هما باريلوش ،ريو نيغرو، وبويرتو ديسيادو ،سانتا كروز، بجنوب البلاد.

وأضاف أنّ هناك قيودًا ستظلّ سارية حتّى 20 ديسمبر، بينها إلزاميّة وضع كمامة وحظر تنظيم العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة ..كما سيبقى استخدام وسائل النقل العام محدودًا.

وسجّلت وزارة الصحّة الأرجنتينية أمس 7,846 إصابة جديدة بكوفيد-19 و275 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأحصت البلاد في الإجمال 1,407,264 إصابة و38,216 وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس.