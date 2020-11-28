الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86501 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند4634.