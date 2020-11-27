مبعوثون أفارقة يلتقون رئيس وزراء إثيوبيا

أديس أبابا (وكالات)

التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، مجموعة من مبعوثي الاتحاد الأفريقي لمناقشة تطورات الصراع في إقليم تيجراي، شمال إثيويبا. وضم وفد الاتحاد الأفريقي رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، ورئيس موزمبيق السابق جواكيم تشيسانو، ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانتي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان: «إن آبي أحمد أطلع الوفد على العمليات العسكرية التي تجري حالياً لاستعادة سيادة القانون في إقليم تيجراي».

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أوضح لمبعوثي الاتحاد الأفريقي أن حكومته حاولت وضع حد للصراع، ولكنها واجهت استفزازاً من جانب «جبهة تحرير شعب تيجراي».