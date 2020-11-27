«الصحة العالمية»: سيطرة تدريجية على «كورونا» في 2021

عواصم (وكالات)

أكد كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمس، أن طرح لقاح للوقاية من «كوفيد- 19» سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وقال مايك رايان لتلفزيون «آر تي إي» في وطنه أيرلندا: «الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جداً جداً، ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية، والتباعد الجسدي».

وأضاف رايان: «اللقاحات لا تعني انتهاء كورونا، لكن إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقاً، وتجنب العزل العام، واكتساب السيطرة التدريجية على المرض».

وقال المسؤول الدولي: «علينا أن ندرك تماماً أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد».

وتخفف أوروبا بحذر، آخر القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس، في ما تخطى عدد إصابات وباء «كوفيد-19» المليون، أمس، في ألمانيا التي تواجه موجة وبائية ثانية.

وينتظر العالم أجمع بصبر نافد بدء توزيع اللقاح المضاد للفيروس أواخر ديسمبر ومطلع يناير، وسط تسريع لتقريب المواعيد النهائية لصدور اللقاح في الأيام الأخيرة.

وعالمياً، سجل الوباء 61 مليون إصابة منذ ظهوره، ونحو 1.43 مليون وفاة. وفيما بقيت لوقت طويل بمنأى عن تفش مماثل للذي شهده جيرانها الأوروبيون، تواجه ألمانيا موجة ثانية صعبة، مع تسجيلها حتى صباح أمس أكثر من مليون إصابة. ولذلك، ستمدد البلاد العمل بالقيود المفروضة لاحتواء الوباء حتى مطلع يناير، تشمل إغلاق المطاعم والحد من عدد المشاركين في التجمعات الخاصة.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل، في ختام اجتماع دام 7 ساعات مع حكام المناطق الألمانية الـ16 يوم الأربعاء الماضي: «علينا بذل مزيد من الجهود، ولا يزال عدد الإصابات اليومية مرتفعاً جداً».

ودعت برلين سكانها إلى عدم السفر إلى الخارج خلال عطلة عيد الميلاد، لا سيما للممارسة رياضة التزلج. وتعتزم الطلب من الاتحاد الأوروبي أن يمنع حتى 10 يناير التوجه إلى منتجعات الرياضات الشتوية التي قد تشكل بؤرة لتفشي الوباء.

وستفرض اليونان من جهتها إغلاقاً جديداً على الأقل حتى 7 ديسمبر.

لكن النمسا المجاورة تنوي مع ذلك فتح منتجعاتها.

وفي فرنسا، قد تفتح المنتجعات الشتوية خلال الأعياد، لكن المصاعد الآلية على منصات التزلج سوف تبقى متوقفة عن العمل.

ويتحسن الوضع في فرنسا بشكل طفيف. وإذا ما استمر الوضع كذلك، قد يجري رفع الإغلاق في 15 ديسمبر، وسيستبدل بحظر تجول وطني، تستثنى منه ليلتا رأس السنة والميلاد.

وتفتح المتاجر الصغيرة منذ السبت الماضي، وسوف يسمح بالتنقل ضمن نطاق 20 كيلومتراً ولمدة ثلاث ساعات.

لكن تبقى المطاعم وقاعات الرياضة مغلقة حتى 20 يناير على الأقل. وبعد أربعة أسابيع من الإغلاق، تعيد إنجلترا أيضاً من مطلع ديسمبر فتح المتاجر غير الضرورية وإطلاق عملية فحوص واسعة النطاق، لكن سيبقى عدد كبير من السكان خاضعين لقيود قاسية.

وسجلت روسيا من جهتها، أمس الأول، عدد إصابات ووفيات يومية قياسياً، كما سجلت كوريا الجنوبية أيضاً العدد الأكبر من الإصابات اليومية منذ مارس.

وفي كولومبيا، أمر القضاء الحكومة بأن تعيد «فوراً» فرض شرط إظهار فحص سلبي لكورونا قبل دخول البلاد، وهو قرار رحب به القطاع الطبي.