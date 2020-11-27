إقالات تطال مستشارين بارزين لـ «البنتاجون»

واشنطن (وكالات)

زار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، أمس، الصومال، فيما تدرس واشنطن الانسحاب من هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية. وذكر البنتاجون في بيان أنّ ميلر «احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأميركيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير بجيبوتي ومقديشو بالصومال».

وأوضحت أنه أثناء وجوده في كل من البلدين «أعاد ميلر تأكيد عزم الولايات المتحدة على دحر المنظمات المتطرفة، التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة».

وشدد على «أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي في هذا المجال».

وتأتي الزيارة غداة تداول أنباء عن مقتل ضابط في وكالة المخابرات المركزية في الصومال الأسبوع الماضي، حيث يتمركز حوالي 700 جندي أميركي لتدريب القوات الصومالية، وشن هجمات على جماعة «الشباب» الإرهابية. وتدرس وزارة الدفاع الأميركية تقليص وجودها في الصومال، كجزء من محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الصراعات المستمرة منذ سنوات، وإعادة تمركز القوات الأميركية بمواجهة المنافسين الأساسيين.

لكن حركة الشباب ما تزال تشكل تهديداً قوياً في الصومال والمنطقة، وفقًا لتقرير نشره المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية أمس الأول. وأوضح أن الجماعة «ما تزال متكيفة وصامدة وقادرة على مهاجمة المصالح الغربية والشركاء في الصومال وشرق أفريقيا».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت عدداً من كبار المستشارين المستقلين للبنتاجون، على رأسهم وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت.

وأكدت شبكة «سي إن إن»، أمس، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين، صحة الخبر عن إقالة كيسنجر وأولبرايت، الذي نشرته أولاً مجلة «فورين بوليسي»، وأشارت إلى أن الإقالات الأخيرة طالت أيضاً أعضاء بارزين آخرين في مجلس السياسة الدفاعية.

وبين هؤلاء الأعضاء المقالين، حسب «فورين بوليسي»، النائبة السابقة جاين هارمن وهي من الأعضاء السابقين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سابقاً إيريك كانتور، وقائد العمليات البحرية السابق الأميرال المتقاعد غاري راوهيد، ومدير العمليات السابق في البنتاجون رودي دي ليون، ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن جاك داير كراوتش الثاني. وذكرت «فورين بوليسي» أن الإقالات طالت إجمالاً 11 عضواً في الهيئة الاستشارية الفدرالية المعنية بتقديم الاستشارات المستقلة إلى وزير الدفاع ونائبه. ولفتت المجلة إلى أن إدارة ترامب حاولت على مدى وقت طويل تعيين مسؤولين موالين لها في المجلس الاستشاري، الذي يضم مسؤولين سابقين كباراً في الجيش والخارجية والكونجرس.

ويأتي ذلك على خلفية إقالة ترامب سلسلة مسؤولين على أرفع مستوى في البنتاجون، على رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين مسؤولين يعرفون بولائهم للرئيس الحالي، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في أوائل نوفمبر والتي خسر فيها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.