قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

دمشق (وكالات)

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر أهلية، أمس، قولها، إن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لفصائل موالية لتركيا في قرية «تل الجنب» غرب مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا. وأفادت معلومات بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في قرية «تل الجنب» التابعة لبلدة المبروكة.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا في قرية «مبروكة» الواقعة غربي رأس العين ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة. وأضاف المرصد، أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.