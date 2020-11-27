الأردن: قتلى خلال إحباط تهريب مخدرات من سوريا

عمان (وكالات)

أعلن الجيش الأردني في بيان أمس، إحباط عملية تهريب مخدرات من حدوده الشمالية مع سوريا وقتل وإصابة عدد من المهربين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود.

ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن «المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الجمعة محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية».

وأوضح المصدر أنه «بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1942 كف حشيش، 19500 حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كريستال المخدرة».