6 قتلى بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الجمعة، عندما فجر انتحاري نفسه داخل متجر في العاصمة الصومالية مقديشو.

يقع المتجر، الذي شهد الهجوم، عند "تقاطع كيه 4" الرئيسي في قلب مقديشو قرب المطار الدولي.

وقال إسماعيل مختار عمر، وهو متحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية، إن انتحاريا فجر نفسه في متجر للمثلجات مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار. لكن حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، تنفذ تفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.