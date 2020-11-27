وزير الدفاع الأميركي يزور جنود بلاده في الصومال

زار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الجمعة، جنود بلاده المتمركزين في الصومال.

وذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون)، في بيان، أنّ ميلر "احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأميركيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير بجيبوتي ومقديشو بالصومال".

وأضافت أنه، أثناء وجوده في كل من البلدين "أعاد ميلر تأكيد عزم الولايات المتحدة على دحر المنظمات المتطرفة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة".

وشدد على "أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي في هذا المجال".

ويتمركز حوالي 700 جندي أميركي لتدريب القوات الصومالية وشن هجمات على جماعة الشباب الإرهابية.

وتدرس وزارة الدفاع الأميركية تقليص وجودها في عدد من الدول كجزء من محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الصراعات المستمرة منذ سنوات وإعادة تمركز القوات الأميركية.